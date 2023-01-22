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Общество

"Актуальный репортаж": в России возникли задержки с доставкой ряда лекарств

"Актуальный репортаж": в России возникли задержки с доставкой ряда лекарств

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Задержки с доставкой в России некоторых лекарств наблюдаются в начале года. По данным дистрибьютеров, свою роль сыграли праздничные дни и даже мороз.

В частности, покупатели заметили, что из аптек пропал популярный французский препарат от аллергии. Жаловались москвичи и на нехватку препаратов от сезонных заболеваний, в первую очередь, от гриппа. Есть ли повышенный спрос на самом деле? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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