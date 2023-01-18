В Москве улучшилась доступность расходных материалов для инсулиновой помпы – Ракова

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Москвичи с сахарным диабетом первого типа теперь смогут получить бесплатные материалы для инсулиновой помпы в любой аптеке, базирующийся в городских поликлиниках. Всего таких больниц в столице порядка 260, заявила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на территории столицы живут около 3,5 тысячи пациентов с сахарным диабетом первого типа, у которых установлена инсулиновая помпа. Материалы к ней предоставляются за счет бюджета Москвы. До этого получить такие изделия можно было лишь в 18 пунктах.

"Часто это было не очень удобно, так как эти аптеки могли находиться довольно далеко от дома или поликлиники, к которой прикреплены пациенты. Сейчас все пункты выдачи, находящиеся на территории городских поликлиник, как детских, так и взрослых, смогут отпускать расходные материалы к инсулиновым помпам, что значительно упрощает процесс получения этих медицинских изделий", – отметила Ракова.

Инсулиновая помпа проводит интенсивную терапию для лечения недуга без постоянных инъекций инсулина. Подобный метод не стал популярным у москвичей – не более 2% пользуются им. Однако для лечения юных жителей помповая инсулинотерапия распространена.

Ранее Сергей Собянин подписал указ об обеспечении детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Финансирование такой меры будет проходить счет бюджета города.



"Доктор 24": сахарный диабет 2-го типа

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