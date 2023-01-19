Флагманский центр больницы им. Вересаева принял первых пациентов

Флагманский центр скорой помощи на базе больницы имени Вересаева начал прием пациентов. За первые дни работы туда поступило более 150 человек, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Туда поступают больные разного профиля. Кого-то отпустили в тот же день, назначив лечение, а кому-то пришлось остаться. Определяет это специальная система "триаж", которую внедряют во всех центрах экстренной медицины нового типа. Это сортировка по степени тяжести заболевания, с которым поступает пациент.

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