Собянин рассказал об открытии путепровода в районе улицы Александры Монаховой

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

В Коммунарке открыли новый путепровод, расположенный на пересечении улицы Александры Монаховой со строящейся магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня в поселке Коммунарка открыли путепровод на пересечении улицы Александры Монаховой со строящимися магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и наземным участком Сокольнической линии метро. Кроме того, мы приняли решение продлить Сокольническую линию до станции "Потапово", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, будущая трасса, которая будет выполнять функции дублера МКАД, свяжет южные и юго-западные районы Троицкого и Новомосковского округов Москвы. Мэр отметил, что она станет важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО и сделает поездки местных жителей более быстрыми и комфортными.

"В ближайшие годы планируем соединить магистраль с южным участком МСД, Бутово и Варшавским шоссе", – добавил Собянин.

Ранее Собянин открыл движение на новом участке Московского скоростного диаметра от Покровской улицы до Зенинского шоссе, расположенном за МКАД.

Он отметил, что оставшиеся два участка МСД планируется открыть в сентябре. Он пояснил, что это позволит соединить автотрассу Москва – Санкт-Петербург с магистралью Москва – Нижний Новгород – Казань.



Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

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