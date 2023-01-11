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Общество

"Актуальный репортаж": в Москве разработали экзоскелет для реабилитации детей с ДЦП

"Актуальный репортаж": в Москве разработали экзоскелет для реабилитации детей с ДЦП

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Московский политехнический университет представил собственную разработку – экзоскелет, который поможет в реабилитации детям с ДЦП. Устройство позволяет правильно распределять нагрузку и подстраивается под конкретного пациента.

Теперь ученые собрались оцифровать походку здорового человека, после этого устройство могут выпустить на рынок. В чем его преимущество перед западными аналогами? И сколько стоят такие образцы за рубежом?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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