"Актуальный репортаж": в Москве разработали экзоскелет для реабилитации детей с ДЦП

Московский политехнический университет представил собственную разработку – экзоскелет, который поможет в реабилитации детям с ДЦП. Устройство позволяет правильно распределять нагрузку и подстраивается под конкретного пациента.

Теперь ученые собрались оцифровать походку здорового человека, после этого устройство могут выпустить на рынок. В чем его преимущество перед западными аналогами? И сколько стоят такие образцы за рубежом?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.