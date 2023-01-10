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Политика

ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ в районе города Марьинка

ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ в районе города Марьинка

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Минобороны РФ заявило, что в районе города Марьинка, это одно из направлений в зоне СВО, уничтожен укрепрайон ВСУ. После обнаружения места сосредоточения сил по району был нанесен удар зажигательными снарядами.

В то же время власти ДНР заявили о новых обстрелах городов и поселков. За прошедшие сутки отмечены больше сотни прилетов украинских снарядов из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и комплекса "Точка-У". Всего под удар попали девять населенных пунктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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