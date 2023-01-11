Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска блокировали Соледар с северной и южной частей города, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Идут бои в городе. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника.

Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что вся территория Соледара взята под контроль силами ЧВК "Вагнер".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя освобождение Соледара, сообщил, что об успехах военных действий на Украине можно будет говорить после выполнения целей спецоперации, поставленных Владимиром Путиным.

При этом он подчеркнул, что тактические успехи тоже очень важны, поскольку они достаются достаточно дорогой ценой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ стали покидать свои позиции у Артемовска и Соледара

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