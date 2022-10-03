Нобелевская премия по медицине присуждена за исследование генома вымерших гоминидов

Фото: ТАСС/AP/Eduardo Munoz Alvarez

Нобелевская премия по физиологии и медицине в 2022 году присуждена за исследование генома вымерших гоминидов и эволюции человека, заявили в Нобелевском комитете Каролинского института Стокгольма. Об этом сообщает ТАСС.

Лауреатом стал шведский биолог Сванте Пэб.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что норвежский Нобелевский комитет в значительной мере обесценил значимость Нобелевской премии мира. Глава государства раскритиковал, в частности, вручение награды бывшему президенту США Бараку Обаме.



В Стокгольме объявили нобелевских лауреатов по физике

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