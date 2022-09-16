Шнобелевскую премию вручили за доказательство, что сердца влюбленных бьются в одном ритме

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Названы лауреаты 32-й церемонии вручения Шнобелевской премии, сообщает РИА Новости. Она прошла в онлайн-формате.

Награду в области прикладной кардиологии получила группа ученых, которая обнаружила доказательство синхронизации сердцебиения двух людей, которые впервые встретились и чувствуют влечение друг к другу.

В области литературы комиссия отметила анализ факторов, которые затрудняют понимание юридических текстов, а в биологии – изучение влияния запора на перспективы спаривания скорпионов. Премию по медицине получили исследователи ситуации с меньшим числом побочных эффектов в случае замены компонента токсической химиотерапии мороженым.

Среди инженеров комиссия Шнобелевской премии оценила поиск наиболее эффективного способа использования людьми своих пальцев при повороте ручки. В области искусства премию вручили за исследование "Междисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике древних майя".

Также шуточной награды удостоились изучение плавания строем среди утят, разработка алгоритма для помощи сплетникам решать, когда говорить правду, а когда лгать, и создание манекена для краш-теста лося.

Шнобелевская премия была придумана как пародия на престижную международную награду Нобелевскую премию. Шуточная награда вручается с 1991 года, причем некоторые отмеченные наградой исследования все же имеют определенную научную ценность.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что норвежский Нобелевский комитет в значительной мере обесценил значимость Нобелевской премии мира. Глава государства раскритиковал, в частности, вручение награды бывшему президенту США Бараку Обаме.