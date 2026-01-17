Мать пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка погибла при атаке ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мать 12-летнего ребенка, который пострадал во время теракта в Хорлах, погибла при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев в эфире радио "Спутник в Крыму".

В настоящее время мальчик находится на лечении в Москве и пока не знает о смерти матери. Также, как рассказал уполномоченный по правам человека Херсонской области, ранения получила и сестра подростка, которую уже выписали из больницы.

"Сейчас главное стабилизировать состояние ребенка, очень тяжелое ранение", – отметил Георгиев.

Украинские военные нанесли с помощью БПЛА удар по населенному пункту Хорлы в ночь на 1 января. В результате погибли 29 человек. Спустя время в больнице скончалась еще одна из пострадавших.

Всего был доставлен в больницу 31 пострадавший, в том числе 5 детей. По последним данным, в медучреждениях остаются еще 10 человек, включая 4 несовершеннолетних. При этом состояние одного из малышей оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. 2 и 3 января в регионе были объявлены днями траура.

