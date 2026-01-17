Форма поиска по сайту

17 января, 09:47

Происшествия

Власти Херсонской области готовы обеспечить доступ ООН на место теракта ВСУ в Хорлах

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Власти Херсонской области выразили готовность по предоставлению миссии ООН доступа в Хорлы для проведения расследования теракта, который был совершен украинскими военными. Об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы региона, будут проработаны все меры безопасности для сотрудников ООН, так как власти не исключили повторной провокации со стороны противника. При этом, несмотря на готовность Херсонской области предоставить такой доступ, заинтересованности у международной организации в расследовании теракта Сальдо не увидел.

Губернатор сослался на заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи, который указал, что на теракт стараются не обращать внимания не только западные СМИ, но и в международной организации.

"То есть опускают головы и даже ничего не комментируют. Украинский посол даже тут не возражает, ничего не говорит, но его молчание говорит о том, что это было на самом деле", – заявил Сальдо.

ВСУ атаковали Хорлы беспилотниками в ночь на 1 января. В результате погибли 29 человек. Спустя время в больнице скончалась еще одна из пострадавших.

Всего были госпитализированы 31 пострадавший, включая пятерых детей. По последним данным, в больницах остаются еще 10 человек, в том числе 4 несовершеннолетних. При этом один из малышей находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. 2 и 3 января в регионе были объявлены днями траура.

