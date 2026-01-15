Сальдо заявил, что среди погибших в Хорлах опознаны 16 женщин, 6 мужчин и 2 ребенка

Фото: РИА Новости/Сергей Мирный

Среди 29 погибших в результате теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Хорлы на юге Херсонской области удалось опознать 16 женщин, 6 мужчин и 2 детей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"При этом процесс опознания тел и установления личностей погибших продолжается", – сказал он.

ВСУ атаковали курортный поселок с помощью беспилотников в ночь на 1 января. В результате погибли 29 человек, а позже в больнице скончалась одна из пострадавших.

Всего в медучреждения доставили 31 пострадавшего, включая пятерых несовершеннолетних. По последним данным, в больницах остаются еще 10 человек, включая четырех детей. При этом один из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о теракте. 2 и 3 января в регионе были объявлены днями траура.

