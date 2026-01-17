Племянник Карапетяна сообщил, что бизнесмен вернется из ереванского СИЗО домой

Фото: ТАСС/ITAR-TASS/Саверкин Александр

Глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, которого в Армении обвиняют в призывах к захвату власти и финансовых махинациях, вернется 18 января из ереванского СИЗО домой. Об этом сообщил племянник российского бизнесмена, координатор движения "Мер дзевов" ("По-нашему") Нарек Карапетян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Борьба, цель которой – мирная и сильная родина", – отметил племянник Карапетяна.

16 января в Антикоррупционном суде Армении рассматривалось ходатайство стороны защиты о правомерности домашнего ареста Карапетяна. В результате, как заявила ТАСС адвокат главы ГК "Ташир" Лианна Гаспарян, решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест было приостановлено.

В середине июня в доме предпринимателя были проведены обыски. Это произошло после заявлений Карапетяна, который заявил, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики".

В результате было задержано около 45 человек, которые вышли на улицы в качестве поддержки Карапетяна. Самого бизнесмена обвинили в публичных призывах к захвату власти Армении. Вину он не признал.

Карапетяна спустя время арестовали. В начале июля обыски проводились в головном офисе многопрофильной компании "Ташир". По версии СК Армении, мероприятия связаны с делом об отмывании срелств в особо крупном размере, полученных преступным путем, а также о неуплате налогов.

При этом позднее стало известно, что бизнесмен выиграл срочный арбитражный процесс против правительства Армении о национализации компании "Электрические сети Армении".

По итогам слушания республику обязали воздержаться от применения положений недавно принятых законов "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг" к компании, а также от шагов по ее изъятию. Армянское правительство заявило, что уважает данное решение, но планирует руководствоваться законом страны.

