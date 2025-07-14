Бизнесмен Карапетян заявил о намерении создать "политическую силу"

Фото: tashir.ru

Российский бизнесмен и президент многопрофильной компании "Ташир" Самвел Карапетян, арестованный в Армении якобы из-за призыва свергнуть конституционный строй, заявил о намерении создать "политическую силу". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предпринимателя.

Как отметил Карапетян, он с уважением относится к титулованной оппозиции, которая боролась против "антинационального режима (премьер-министра Армении. – Прим. ред.) Никола Пашиняна", однако у него есть собственное "видение построения хорошего будущего для Армении".

"И мы пойдем своим путем, с нашей новой командой, не исключая при этом внутриполитического сотрудничества с единомышленниками. Мы постараемся объединить наш народ вокруг справедливых и великих целей", – сказал бизнесмен и добавил, что будут отвергнуты "искусственные разделения, которые власть навязала обществу, ослабляя республику".

В мае Пашинян и его супруга Анна Акопян выложили в соцсети посты, в которых, по мнению некоторых, оскорбили представителей Армянской церкви. Оппозиция раскритиковала политика, а некоторые общественно-политические деятели призвали отлучить супружескую пару от церкви.

При этом, согласно конституции республики, Армянская апостольская церковь имеет особый статус, из-за чего государство не может вмешиваться в ее дела.

Карапетян рассказывал, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики". Он предупредил, что если политики не вмешаются в происходящее, то это сделают его представители "по-своему". После этого в доме бизнесмена прошли обыски.

Затем полицейские задержали около 45 человек, которые пришли поддержать Карапетяна. Самого предпринимателя обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Суд в Ереване заключил Карапетяна под стражу на два месяца. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва при необходимости окажет содействие бизнесмену.

Кроме того, армянские следователи провели обыски в головном офисе "Ташира", президентом и основателем которого является Карапетян, в рамках уголовного дела об отмывании денег в особо крупном размере, полученных преступным путем, а также о неуплате налогов, сборов и иных платежей в особо крупном размере.