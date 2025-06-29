Песков: Россия не вмешивается в происходящее в Армении

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Россия не вмешивается в события, которые происходят в Армении, это внутренние дела этой страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовано в телеграм-канале.

Политик отметил, что Армения является очень близкой для России страной.

Первые аресты в республике начались с задержания 18 июня российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Суд в Ереване арестовал его на два месяца за публичные призывы к захвату власти.

Спустя время по тому же обвинению на два месяца заключили под стражу архиепископа Баграта Галстаняна, сторонников "Священной борьбы" и архиепископа Микаеля Аджапахяна.

На фоне этого армяне выходили на улицы, чтобы выразить поддержку арестованным и своей протест проводимой политике премьер-министра Никола Пашиняна. В рамках расследования уголовного дела о попытке захвата власти в Армении задержаны 14 человек.