Пашинян назначил нового главу Службы нацбезопасности Армении

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Главой Службы национальной безопасности (СНБ) Армении стал Андраник Симонян. Его назначение подписал премьер-министр страны Никол Пашинян, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

Симонян ранее занимал пост заместителя директора СНБ. Должность руководителя Службы национальной безопасности оставалась открытой с 18 июня, когда прежний руководитель Армен Абазян ушел в отставку.

По предположению СМИ, решение было принято в связи с тем, что Абазян якобы не стал задерживать российского предпринимателя армянского происхождения Самвела Карапетяна, объяснив Пашиняну, что для этого нет оснований.

О начале обысков в доме Карапетяна стало известно 17 июня. Уточнялось, что это связано с высказываниями бизнесмена, который заявлял, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики". По его словам, если политикам не удастся помешать этому, то его представители "по-своему" вмешаются в ситуацию.

В МВД Армении подтвердили информацию о проведении следственных мероприятий. Брат предпринимателя и бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил, что бизнесмен еще не арестован, но скоро его задержат.

В конце мая Пашинян и его супруга Анна Акопян разместили в соцсетях публикации, в которых оскорбили представителей Армянской церкви. Оппозиция раскритиковала премьера, а некоторые общественно-политические деятели призвали отлучить Пашиняна и его жену от церкви. При этом, согласно конституции республики, Армянская апостольская церковь имеет особый статус, поэтому страна не может вмешиваться в ее дела.

