ТАСС: бывший министр обороны Армении задержан в Москве

Фото: ТАСС/Алексей Ерешко

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян задержан в Москве по запросу страны. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Карапетян был объявлен в международный розыск по нескольким статьям УК.

Ранее суд продлил арест бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, обвиняемому в хищении более 30 миллионов рублей. Мера пресечения будет действовать до 22 марта 2025 года.

Мужчину обвинили в хищении средств, выделенных на парк "Патриот". Уточнялось, что он совершил преступление, используя служебное положение в период с 2021 по 2024 год.

Попова задержали в августе. Летом в "Патриоте" проводилась выемка документов, после которой стало известно о задержании директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве.