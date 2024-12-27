Имущество экс-министра транспорта Башкирии Клебанова арестовано в рамках дела о взятке

Фото: transport.bashkortostan.ru

Арест на имущество наложен в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-министра транспорта Башкирии Александра Клебанова. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

"Выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия <…> получены ответы на ранее направленные запросы, на имущество обвиняемого наложен арест", – указано в сообщении.

Клебанов находится под домашним арестом, ранее он признал вину и пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве. Бывшему министру также предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Клебанова задержали 7 мая. Следователи возбудили дело по статье "Получение взятки". По версии следствия, в мае прошлого года министр, будучи на тот момент членом совета директоров АО "Башкиравтодор", требовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 миллионов рублей.

После того, как информация о совершенном преступлении подтвердилась, Клебанов был уволен с должности главы Минтранса Башкирии. Спустя время суд в Уфе отправил его в СИЗО.