МИД РФ: Москва внимательно следит за ситуацией вокруг бизнесмена Карапетяна

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг предпринимателя, президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, передает РИА Новости.

В конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и его жена Анна Акопян разместили в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) публикации, в которых оскорбили представителей Армянской церкви. Оппозиция раскритиковала премьера, а некоторые общественно-политические деятели призвали отлучить Пашиняна и его супругу от церкви.

Из-за этого премьер периодически размещал в своих соцсетях посты, посвященные армянскому духовенству. В свою очередь, Карапетян указал, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики". По его словам, если политикам не удастся воспротивиться этому, то "по-своему" вмешаются в ситуацию его представители.

После этого появилась информация о том, что правоохранители начали обыски в доме Карапетяна. В министерстве внутренних дел (МВД) Армении подтвердили сведения о проведении следственных мероприятий.

Как сообщает Sputnik Армения со ссылкой на МВД, у дома предпринимателя задержаны 45 человек, которые пришли выразить поддержку Карапетяну.

Захарова указала, что в Ереване бизнесмену под странными предлогами угрожают "чуть ли не арестом". В связи с этим она пообещать при необходимости оказать содействие Карапетяну, чтобы его законные права не были нарушены.

В свою очередь, брат предпринимателя и бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян сообщил в беседе с Armlur, что бизнесмен находится дома. По его словам, основателя группы компаний "Ташир" не арестовали, но "скоро арестуют".

Именно поэтому Карапетян пришел к дому своего брата, чтобы его "арестовали первым", так как "он тоже говорил".

"Есть государство, есть соответствующие органы, пусть соответствующие органы действуют в рамках закона. Завтра каждый ответит за то, что он сделал, и я за то, что сделал", – отметил Карапетян.

Между тем первопрестольный Святой Эчмиадзин (руководящий орган Армянской апостольской церкви, ААЦ) опубликовал заявление в своем телеграм-канале в поддержку Карапетяна, осудив преследование бизнесмена по политическим мотивам. Именно поэтому он призвал армянские власти прекратить "незаконные действия".

Сам Карапетян, слова которого приводит пресс-служба "Ташир" в разговоре с Forbes, заявил, что будет бороться за святыни армянского народа и не позволит никому осквернять их.

Отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострились после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера и раскритиковал его политику в отношении Нагорного Карабаха. Однако, согласно конституции республики, Армянская апостольская церковь имеет особый статус, поэтому страна не может вмешиваться в ее дела.

Ранее на границе Азербайджана при попытке выезда в Армению был задержан бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Его обвинили в финансировании терроризма, а также в участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях и в незаконном пересечении госграницы Азербайджана.

В январе этого года в Бакинском военном суде начался судебный процесс над представителями бывшего руководства Нагорного Карабаха. Обвиняемые, адвокаты и потерпевшие знакомятся с материалами уголовного дела. Всего перед судом предстанут 15 членов бывшего руководства Карабаха.

