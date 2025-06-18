Пашинян уволил главу Службы нацбезопасности Армении Абазяна

Фото: ТАСС/пресс-служба СФ РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил руководителя Службы национальной безопасности страны Армена Абазяна, передает "Sputnik Армения" со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Временно исполняющим обязанности главы СНБ назначен замглавы ведомства Андраник Симонян.

До этого местные СМИ сообщали, что Абазян якобы не стал задерживать российского предпринимателя армянского происхождения Самвела Карапетяна, объяснив Пашиняну, что для этого нет оснований.

О начале обысков в доме Карапетяна стало известно 17 июня. Уточнялось, что это связано с высказываниями бизнесмена, который заявлял, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики". По его словам, если политикам не удастся помешать этому, то его представители "по-своему" вмешаются в ситуацию.

В МВД Армении подтвердили информацию о проведении следственных мероприятий. Брат предпринимателя и бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил, что бизнесмен еще не арестован, но скоро его задержат.

В конце мая Пашинян и его супруга Анна Акопян разместили в соцсетях публикации, в которых оскорбили представителей Армянской церкви. Оппозиция раскритиковала премьера, а некоторые общественно-политические деятели призвали отлучить Пашиняна и его жену от церкви. При этом, согласно конституции республики, Армянская апостольская церковь имеет особый статус, поэтому страна не может вмешиваться в ее дела.

