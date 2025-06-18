Суд в Ереване арестовал предпринимателя Карапетяна

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Суд в Ереване заключил под стражу на два месяца предпринимателя, президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, которого обвиняют в призывах к свержению власти в Армении. Об этом сообщила адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян, передает РИА Новости.

Правозащитник назвала данное решение незаконным. Гаспарян заявила, что сторона защиты Карапетяна будет подавать апелляцию и бороться за законные права бизнесмена.

Во вторник, 17 июня, стало известно о начале обысков в доме Карапетяна. Сообщалось, что это произошло на фоне заявлений предпринимателя, который отметил, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики". По его словам, если у политиков не получится вмешаться в ситуацию, то его представители "по-своему" сделают это.

Карапетян сообщил, что около 45 человек, которые пришли его поддержать, были задержаны. Из них двум гражданам силовики сломали руки. Самого же предпринимателя обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении. Он не признает вину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва при необходимости окажет содействие Карапетяну.

В конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян опубликовали в соцсетях посты, в которых оскорбили представителей Армянской церкви. Оппозиция раскритиковала премьера, а некоторые общественно-политические деятели призвали отлучить его и Акопян от церкви. При этом, согласно конституции республики, Армянская апостольская церковь имеет особый статус, поэтому государство не может вмешиваться в ее дела.

