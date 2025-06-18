Бизнесмену Карапетяну предъявлено обвинение в призывах к захвату власти в Армении

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Предпринимателю, президенту и основателю группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнесмена.

Защитник Карапетяна также заявил, что предпринимателя хотят арестовать. По его словам, бизнесмен не признает свою вину. Карапетян на фоне преследований подчеркнул, что не откажется от своих принципов.

"Я никогда не откажусь от своих принципов и ценностей, потому что в их основе – сама Армения, безграничное уважение и любовь к своей Родине, нашим традициям, нашей истории, нашей церкви", – говорится в заявлении Карапетяна.

Предприниматель отметил, что обыски в его доме продемонстрировали полную несостоятельность властей страны, а также ненависть к Армянской апостольской церкви и безразличное отношение к национальным ценностям.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА), принадлежащей Карапетяну, был месяц, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный гражданам страны.

"Я месяц назад компетентным членам правительства дал распоряжение в течение месяца либо восстановить ущерб, нанесенный со стороны ЭСА народу <...>, либо она будет национализирована. Указанное время закончится 21 июня. И думаю, что происходящие действия связаны с этим ", – приводит слова политика ТАСС.

О начале обысков в доме Карапетяна стало известно 17 июня. Сообщалось, что это связано с высказываниями бизнесмена, который заявлял, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики". По его словам, если политикам не удастся помешать этому, то его представители "по-своему" вмешаются в ситуацию.

В МВД Армении подтвердили информацию о проведении следственных мероприятий. Брат предпринимателя и бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил, что бизнесмен еще не арестован.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва внимательно следит за событиями в Ереване. Она пообещать при необходимости оказать содействие Карапетяну, которому под странными предлогами угрожают арестом.

В конце мая Пашинян и его супруга Анна Акопян разместили в соцсетях публикации, в которых оскорбили представителей Армянской церкви. Оппозиция раскритиковала премьера, а некоторые общественно-политические деятели призвали отлучить Пашиняна и его жену от церкви. При этом, согласно конституции республики, Армянская апостольская церковь имеет особый статус, поэтому страна не может вмешиваться в ее дела.

