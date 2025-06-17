Бизнесмен Карапетян: власти Армении хотели меня задержать, но люди дали отпор

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Предприниматель, президент и основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, комментируя обыски в своем доме, заявил, что его хотели задержать, но собравшиеся во дворе люди дали отпор, передает RT.

Он также рассказал, что в настоящее время вся улица рядом с его домом в Ереване перекрыта. Кроме того, бизнесмен подтвердил, что около 45 человек, которые пришли его поддержать были задержаны. Из них двум силовики сломали руки, уточнил Карапетян.

О начале обысков в доме Карапетяна стало известно 17 июня. Это связано с высказываниями бизнесмена, который заявлял, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики". По его словам, если политикам не удастся помешать этому, то его представители "по-своему" вмешаются в ситуацию.

В МВД Армении подтвердили информацию о проведении следственных мероприятий. Брат предпринимателя и бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил, что бизнесмен еще не арестован, но скоро его задержат.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва внимательно следит за событиями в Ереване. Она пообещать при необходимости оказать содействие Карапетяну, которому под странными предлогами угрожают арестом.

В конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян разместили в соцсетях публикации, в которых оскорбили представителей Армянской церкви. Оппозиция раскритиковала премьера, а некоторые общественно-политические деятели призвали отлучить Пашиняна и его жену от церкви. При этом, согласно конституции республики, Армянская апостольская церковь имеет особый статус, поэтому страна не может вмешиваться в ее дела.

