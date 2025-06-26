РИА Новости: суд Армении арестовал архиепископа Галстаняна на два месяца

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Суд в Ереване арестовал на два месяца политического противника премьер-министра Армении Никола Пашиняна архиепископа Баграта Галстаняна, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Галстаняна. При этом сам архиепископ собирается обжаловать решение суда. Адвокат Галстаняна также подчеркивает, что есть многочисленные обстоятельства, которые делают удержание архиепископа незаконным.

Галстанян был задержан в Армении 25 июня. Ему предъявлено обвинение по статьям "Терроризм", "Массовые беспорядки" и "Узурпация власти". По версии следствия, в 2024 году он решил добиться смены власти способом, который запрещен конституцией Армении.

Также известно, что всего в Армении задержали 14 человек в рамках расследования уголовного дела о попытке захвата власти в республике. В процессе расследования следователи провели свыше 90 обысков, в ходе которых были найдены огнестрельное оружие и патроны к нему, инструкции с действиями, списки завербованных людей, средства радиосвязи, беспилотные летательные аппараты.