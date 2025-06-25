Архиепископу Баграту Галстаняну предъявлено обвинение в узурпации власти

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Против архиепископа Армянской апостольской церкви и лидера оппозиционного движения "Священная борьба" Баграта Галстаняна выдвинуто обвинение по статьям "Терроризм", "Массовые беспорядки" и "Узурпация власти". Об этом сообщил адвокат политика Сергей Арутюнян, передает РИА Новости.

По его словам, статьи смешенные. При этом следователи намерены направить в суд ходатайство об аресте Галстаняна.

В среду, 25 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранители предотвратили план по захвату власти в республике. Действия злоумышленников, отметил политик, должны были дестабилизировать обстановку в стране.

После этого Следственный комитет задержал Галстаняна. По версии следствия, в 2024 году он решил добиться смены власти способом, который запрещен конституцией Армении. Для этого он приобрел необходимые средства и инструменты для совершения терактов, а также создал необходимые условия, подготовившись тем самым к узурпации власти.

СК возбудил уголовное дело в отношении 16 человек, 14 из которых в настоящий момент взяты под стражу. Сотрудники ведомства провели свыше 90 обысков, в ходе которых обнаружили огнестрельное оружие и патроны к нему, инструкции с действиями, списки завербованных людей, средства радиосвязи, беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, при обыске удалось найти документы, подробно описывающие планы, последовательность и хронологию противоправных действий, которые должна была совершить преступная группа.

В числе задержанных представителей оппозиции оказались священнослужители Грайр и Мовсес. Одного из них задержали у дома Галстаняна.

