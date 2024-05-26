Оппозиция выдвинула кандидатуру архиепископа Галстаняна на пост премьер-министра Армении

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Оппозиционное движение "Тавуш во имя родины" выдвинуло кандидатуру архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из лидеров организации Гургена Меликяна.

"Мы на протяжении месяца проводили встречи и совещались. Встречались с представителями различных сфер, политических партий и общественных движений. Абсолютное большинство людей, с которыми мы общались, было единодушно в том, что кандидатом в премьеры должен стать Баграт Галстанян", – подчеркнул он.

В свою очередь, Галстанян заявил, что планирует встретиться с Николом Пашиняном.

"Если не придешь, параллельно с закончившейся правовой легитимностью ты не имеешь также и моральной легитимности. С этой площади я пойду к правительственным дачам, ожидая встречи с тобой", – отметил он.

Ранее сообщалось, что оппозиция Армении начала процедуру импичмента Пашиняна в парламенте. Как рассказал Галстанян, для импичмента не хватало 20 голосов. В связи с этим он призвал начать 10 мая мирные акции неповиновения и забастовки.

Позже стало известно о продолжающихся акциях протеста против политики Пашиняна, а именно – признания контроля Азербайджана над четырьмя селами в Тавушской области. Тысячи человек собрались в центре Еревана с требованиями объявить премьер-министру импичмент.

