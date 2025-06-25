Архиепископ Баграт Галстанян задержан в Армении

Фото: ТАСС/Александр Патрин

В Армении задержан архиепископ Армянской апостольской церкви и лидер оппозиционного движения "Священная борьба" Баграт Галстанян. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По версии следствия, в ноябре прошлого года Галстанян решил добиться смены власти способом, который запрещен конституцией Армении. Для этого он с согласия нескольких участников "Священной борьбы" купил необходимые средства и инструменты для совершения терактов, а также создал условия, подготовившись тем самым к узурпации власти.

Сейчас в домах архиепископа и его 30 соратников проводятся обыски. Соратник архиепископа, депутат парламента Гарник Даниелян, чьи слова передает ТАСС, назвал задержание Галстаняна действиями диктаторского режима. Он считает, что выдвинутые против священнослужителя обвинения в подготовке терактов и попытке захвата власти являются сфабрикованными.

Местные новостные порталы в прямом эфире показали, как силовики в масках вывели Галстаняна из резиденции, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

"Спокойно, все будет хорошо", – заявил архиепископ своим соратникам, которые пытались приблизиться к нему.

Также силовики задержали еще несколько представителей оппозиции, в том числе священнослужителей Грайра и Мовсеса. Одного из них задержали у дома Галстаняна, уточнил его адвокат Сергей Арутюнян.

Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) также рассказал о задержании члена Верховного органа АРФД Армении Игоря Саркисяна после проведенных в его доме обысков.

Премьер-министр республики Никол Пашинян в среду, 25 июня, сообщил, что правоохранители Армении предотвратили план по захвату власти в республике. По его словам, он был направлен на дестабилизацию обстановки в стране. Данный сценарий политик назвал масштабным и зловещим.

