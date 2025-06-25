Пашинян заявил о предотвращении плана по захвату власти в Армении

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Правоохранители Армении предотвратили план по захвату власти в стране, заявил в телеграм-канале премьер-министр республики Никол Пашинян со ссылкой на Следственный комитет.

Данный план по дестабилизации обстановки в Армении политик назвал масштабным и зловещим. Его намеревалось осуществить "криминальное олигархическое духовенство".

В настоящий момент силовики проводят обыск в доме главы оппозиционного движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна. Его вместе со сторонниками подозревают в подготовке террористических актов с целью захвата власти.

В мае прошлого года оппозиция Армении начала процедуру импичмента Пашиняна в парламенте. Как отмечал Галстанян, для импичмента не хватало 20 голосов. После этого он призвал начать мирные акции неповиновения и забастовки.

Позже стало известно о продолжающихся акциях протеста против политики Пашиняна, а именно – признания контроля Азербайджана над четырьмя селами в Тавушской области. Протестующие собрались в центре Еревана с требованиями объявить премьер-министру импичмент.

Спустя некоторое время оппозиционное движение "Тавуш во имя родины" выдвинуло кандидатуру Галстаняна на пост премьер-министра Армении.