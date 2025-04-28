Пашинян заявил, что Армения не намерена разрывать отношения с Россией

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Российско-армянские отношения основаны на взаимных интересах. Ереван не планирует обострять или разрывать их, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Но я хотел бы быть очень четким, зачастую и в Армении звучат выражения, которые неправильно отражают реальность, по моему мнению. У нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношений с Россией", – цитирует его ТАСС.

По словам Пашиняна, Армения хочет иметь хорошие отношения со всеми партнерами.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о желании страны вступить в Евросоюз. Во втором и окончательном чтении за его принятие проголосовали 64 депутата парламента. Документ призван отразить желание страны к углублению отношений с объединением.

В свою очередь, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу указал, что в случае вступления в ЕС Армения потеряет много привилегий, так как придется выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

