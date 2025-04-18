Армения, Грузия и Словакия поддержали резолюцию ООН с обвинениями РФ в агрессии

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Армения, Грузия и Словакия оказались в числе стран, поддержавших резолюцию ООН, в которой Россия обвиняется в агрессии против Украины. Трансляция голосования опубликована на сайте организации.

Всего за документ проголосовали 105 государств, когда как против выступили только девять, включая США.

В резолюции отмечается, что Европа столкнулась с беспрецедентными вызовами, которые требуют укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы. Более того, текст призывает к совместным действиям для преодоления последствий конфликта.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине 24 февраля. За документ проголосовали 93 страны. Еще 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против, 65 воздержались.

Документ требует от РФ "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести войска с территории Украины, а также прекратить боевые действия.

При этом сербская делегация ошибочно проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине, после чего отозвала свой голос. Как уточнил министр иностранных дел балканской республики Марко Джурич, теперь Белград "воздержан" относительно антироссийской резолюции.