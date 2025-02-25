Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании в ООН

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии во время голосований по проектам резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал дипломата.

"Внимание вопрос: когда Британия и Франция были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект без поправок одобрили?" – написала она.

Захарова указала, что между залами Совета безопасности и Генеральной ассамблеи, где и проходило голосование, размеренным шагом идти три минуты. В связи с чем дипломат задалась вопросом, как эти страны могли изменить свои взгляды на мировой кризис за 180 секунд.

"Или просто в каждом кармане по маске – на любой случай?" – резюмировала она.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине 24 февраля. В документе содержатся требование к России вывести свои войска с территории Украины и прекратить боевые действия.

Резолюцию поддержали 93 страны, в то время как 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против. Инициатива была разработана Украиной в сотрудничестве с более чем 50 странами. Однако впервые один из ключевых соавторов – США – не стали ее частью.

В ответ Вашингтон подготовил собственную нейтральную резолюцию, в которой выражается скорбь по поводу гибели людей в ходе конфликта, а также содержится призыв к скорейшему завершению боев и установлению прочного мира. Кроме того, в предложенном документе Россия не обвиняется в начале конфликта.

Изначально ГА ООН включила в документ несколько антироссийских поправок, однако позже Совбез ООН принял резолюцию в исходном виде.

