Совбез ООН принял резолюцию США по Украине

Фото: depositphotos/ognjen1234

Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив при этом все поправки, передает РИА Новости.

За документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США, еще пять воздержались. Никто не проголосовал против.

В резолюции выражается скорбь по поводу гибели людей в ходе конфликта на Украине, утверждается главная цель ООН в поддержании международного мира, безопасности и мирном разрешении споров. Документ также призывает незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией.

Резолюцию приняли в исходном виде – без поправок некоторых западных стран, содержащих антироссийскую риторику.

Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За документ проголосовали 93 страны, а 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против, еще 65 воздержались.

Принятая резолюция требует от российской стороны "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести вооруженные силы с территории Украины, а также прекратить боевые действия.

Резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве более чем с 50 государствами. При этом документ впервые лишился одного из основных соавторов – США.