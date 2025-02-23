Песков: посмотрим, насколько серьезны намерения республиканцев выйти из ООН

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Россия посмотрит, насколько серьезно республиканцы настроены вывести Соединенные Штаты из ООН, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Давайте дождемся, посмотрим, насколько это все серьезно. Дело в том, что эта партия, она же не монолитна. Там есть свои разногласия и так далее", – отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

При этом Песков призвал думать о том, как повысить эффективность ООН, а не о том, как избавиться от организации. Кроме того, по его мнению, альтернативы этому объединению пока нет, как и возможности в текущей политической обстановке договориться о создании новой организации.

Ранее сенаторы от Республиканской партии внесли в конгресс США законопроект о полном выходе страны из Организации Объединенных Наций. Согласно документу, президент США Дональд Трамп должен полностью аннулировать членство страны в ООН и любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и ведомствах, связанных с организацией.

В начале февраля 2025 года Трамп подписал указ о пересмотре участия страны в ООН, заявив, что организацией плохо управляют и она не справляется со своими задачами. По его словам, США вносят непропорционально большой вклад в финансирование ООН по сравнению с другими странами.