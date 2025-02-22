Рубио: США представят ГА ООН резолюцию по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля

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Вашингтон планирует представить ГА ООН резолюцию по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, рассказал госсекретарь Марко Рубио.

Это будет "историческая резолюция, которую следует поддержать всем членам организации, чтобы проложить путь к миру", написал он в социальной сети X.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал присутствие Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию конфликта на Украине "неважным". Он указал на отсутствие у Зеленского "карт в рукаве" и подчеркнул, что тот очень плохо показал себя в роли переговорщика.

Кроме того, президент США отметил, что глава Украины мог давно попытаться урегулировать конфликт, а не "выпрашивать участие в переговорах". Сейчас, по мнению Трампа, Россия имеет "козыри" в этом вопросе.

