Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

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Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту России Владимиру Путину необходимо встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

"Мне кажется, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться", – сказал Трамп журналистам.

Он вновь подчеркнул, что выступает за разрешение украинского кризиса, в том числе из гуманных соображений, и отметил, что хочет увидеть заключение сделки.

При этом ранее Трамп назвал присутствие Зеленского на переговорах по урегулированию конфликта на Украине "неважным". Он указал на отсутствие у Зеленского "карт в рукаве" и подчеркнул, что тот очень плохо показал себя в роли переговорщика.

Кроме того, американский лидер отметил, что президент Украины мог давно попытаться урегулировать конфликт, а не "выпрашивать участие в переговорах". Сейчас, по мнению Трампа, Россия имеет "козыри" в этом вопросе, так как их военнослужащие "захватили много территории".

