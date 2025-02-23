Уиткофф: стамбульские договоренности могут взять за основу в украинском урегулировании

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Соглашения, которые были достигнуты в Стамбуле в 2022 году, могут стать основой в урегулировании ситуации на Украине, считает спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф.

"Россияне дали понять, что они готовы к завершению этого. Были очень убедительные и содержательные переговоры, по итогам которых были подготовлены протокольные стамбульские договоренности. Мы были очень близки к подписанию, и я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира", – сказал он в эфире CNN.

По словам Уиткоффа, подвижек следует ожидать "очень скоро".

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал присутствие Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию конфликта на Украине "неважным". Он указал на отсутствие у Зеленского "карт в рукаве" и подчеркнул, что тот очень плохо показал себя в роли переговорщика.

Кроме того, президент США отметил, что глава Украины мог давно попытаться урегулировать конфликт, а не "выпрашивать участие в переговорах". Сейчас, по мнению Трампа, Россия имеет "козыри" в этом вопросе.

