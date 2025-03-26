Парламент Армении принял закон о вступлении страны в Евросоюз

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Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз. При этом само объединение не предлагало республике членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным, передает РИА Новости.

За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата, против – семь, заявил спикер парламента Ален Симонян. Документ поддержали лишь депутаты правящей партии "Гражданский договор".

Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян во время обсуждения законопроекта сказал, что его принятие не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. По его словам, в ближайшее время Армения и Евросоюз одобрят новую повестку партнерства, созвучную с принятым законом.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу указал, что Армения потеряет много привилегий, если вступит в ЕС, поскольку ей придется выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

С его слов, самые скромные расчеты свидетельствуют о том, что выход из ЕАЭС только на этапе переговоров о присоединении к ЕС будет стоить Армении 30–40% ее ВВП. Это, считает Шойгу, нанесет экономике республики критический ущерб.