Спикер парламента Симонян: Армения не планирует выходить из состава ЕАЭС

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Армения не планирует выходить из состава ЕАЭС, так как участие в организации дает экономические выгоды. Об этом заявил спикер парламента Ален Симонян, передает ТАСС.

Он также указал на отсутствие проблем в параллельном сотрудничестве республики с ЕАЭС и ЕС, отметив, что процесс вступления Армении в Евросоюз является "волей народа".

Вместе с тем Симонян заявил, что и с Россией у республики проблем нет, так как страны могут обсудить любые вопросы. Однако он подчеркнул, что Армения будет сама решать, какой закон принять в отношении процесса вступления в ЕС.

Кабмин Армении одобрил проект решения о начале процедуры вступления в Евросоюз 9 января. Ожидается, что парламент обсудит закон в конце месяца. Премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что вопрос о членстве страны в ЕС может быть решен лишь референдумом.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о невозможности Армении быть членом двух разных организаций. При этом представитель Кремля назвал вступление в ЕС суверенным правом Армении.

