Медведев заявил, что Пашинян может вспомнить о членстве Армении в ОДКБ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян может вспомнить о членстве страны в ОДКБ после заявлений лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее Алиев назвал Армению источником угрозы для Южного Кавказа. Он заявил, что "независимое армянское государство, по сути, является фашистским государством".

"Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения – член ОДКБ. Или еще вариант в свете намерения армянских вождей обручиться с Евросоюзом. Можно обратиться напрямую в ЕС, там любят помогать кандидатам в рай деньгами и оружием", – приводит слова Медведева РИА Новости.

В декабре 2024 года Алиев также заявлял, что Армения ждет отмашки из США для выхода из ОДКБ. По словам азербайджанского лидера, "Армения понятно куда идет" и фактически уже вышла из ОДКБ.

До этого Пашинян объяснил заморозку в ОДКБ тем, что организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. Однако в Кремле с такой позицией не согласились и уточнили, что ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов.