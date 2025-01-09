Пашинян: для долгосрочного мира с Азербайджаном надо решить вопрос "удерживаемых лиц"

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Армения и Азербайджан могут прийти к долгосрочному миру в том случае, если стороны подпишут мирное соглашение и обсудят некоторые шаги. Речь идет в том числе об освобождении "удерживаемых лиц", заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Свои заявления политик назвал предложением Армении по установлению долгосрочной стабильности и мира на территории региона. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава армянского кабмина также обратил внимание на важность "взаимного отказа от эскалационных речей", а также на "продолжение процесса делимитации границ". Кроме того, он счел значимой дальнейшую реализацию проекта "Перекресток мира", в соответствии с которым должны быть разблокированы коммуникации региона. Также Пашинян высказался за "введение механизма расследования нарушений режима прекращения огня".

По мнению политика, важно сотрудничать, устанавливая судьбы пропавших без вести. Также власти двух государств должны обсудить вопросы, связанные с беженцами и создать после установления мира совместный профессиональный экспертный комитет. Только после этого может быть распущен международный переговорный формат, который представляет собой Минская группа ОБСЕ.

Ранее Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение, состоящее из 16 статей. По мнению Пашиняна, нужно подписать хотя бы эти согласованные статьи, потому что невозможно решить все проблемы отношений двух стран одним документом.

Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что подписание мирного договора произойдет тогда, когда все будет согласовано.

