Оверчук: Армению ждет рост цен в случае выхода страны из ЕАЭС

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Армению ждет рост цен в случае выхода государства из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"ЕАЭС и ЕС несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", – цитирует его ТАСС.

Оверчук назвал невозможной ситуацию, что оба союза сойдутся в какой-то точке, поэтому Ереван своим законопроектом о начале процесса вступления в Евросоюз ставит перед собой выбор. Так, если Армения прекратит связи с ЕАЭС, то в стране вырастут цены на энергию.

Кроме того, политик напомнил об экономических и социальных проблемах ЕС и сравнил вступление в союз с покупкой билета на "Титаник".

Кабмин Армении одобрил проект решения о начале процедуры вступления в Евросоюз 9 января. Ожидается, что парламент обсудит закон в конце месяца. Премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что вопрос о членстве страны в ЕС может быть решен лишь референдумом.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о невозможности Армении быть членом двух разных организаций. При этом представитель Кремля назвал вступление в ЕС суверенным правом Армении.

