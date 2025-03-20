Шойгу: Армения лишится многих привилегий, если вступит в Евросоюз

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Армения потеряет много привилегий, если вступит в Евросоюз, так как ей придется выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

По его мнению, самые скромные расчеты говорят о том, что выход из ЕАЭС только на этапе переговоров о присоединении к ЕС будет стоить Армении 30–40% ее ВВП.

Это, как подчеркнул Шойгу, нанесет экономике страны критический ущерб. Более того, снижение производства, сокращение рынка труда, рост безработицы и инфляция приведут к значительному ухудшению уровня жизни.

"При этом на щедрые субсидии от ЕС с учетом состояния европейской экономики Еревану рассчитывать не следует", – цитирует Шойгу ТАСС.

Вместе с тем в обмен на возможность евроинтеграции гражданам Армении придется отказаться от привилегий, которые дает единый рынок труда ЕАЭС, в том числе от трудоустройства без разрешительных документов, упрощенной регистрации, бесплатной медицинской помощи и бесплатного образования.

Также Шойгу напомнил, что денежные переводы в Армению из России обеспечивают примерно 15% ВВП страны. При этом большая часть этих средств поступает от армянских граждан, работающих в России.

"С учетом того, что многим придется вернуться на родину, а в Европе их не ждут, можно с уверенностью прогнозировать, что денежные поступления из-за рубежа в армянскую экономику сократятся, и весьма существенно", – считает секретарь Совбеза.

По его мнению, в этом случае потребуется срочно создавать новые рабочие места, а в стране нет необходимых для этого инвестиционных ресурсов.

Помимо этого, Армении придется адаптировать свою систему стандартов и сертификации под требования Евросоюза, что может привести к застою в развитии, а в худшем случае – к разрушению существующих отраслей промышленности, включая металлургию, пищевую и легкую промышленность.

Подобная ситуация уже наблюдается в странах Прибалтики. Украина также пострадала от этого процесса, когда гармонизация ее законодательства с нормами права ЕС, включая третий энергопакет, привела к упадку промышленного производства и энергетики.

Еще Шойгу предрек Армении введение таможенных пошлин на товары, поступающие из России и других стран ЕАЭС. Однако пошлины на товары из стран Евросоюза будут отменены.

Шойгу обратил внимание, что торговый оборот Армении со странами ЕАЭС в 2024 году составил 12,7 миллиарда долларов, а со странами Евросоюза – 2,3 миллиарда.

"Разница почти в шесть раз", – уточнил он.

По словам Шойгу, Армения не сможет изменить направления экспорта, поскольку европейские страны не заинтересованы в армянских товарах.

"Попасть на западные рынки, закрепиться на них – задача архисложная, в том числе по причине весьма высоких фитосанитарных, ветеринарных и прочих требований", – пояснил он, добавив, что потери России от выхода Армении из ЕАЭС не будут ощутимыми.

Армянский парламент принял в первом чтении соответствующий законопроект 12 января. Вступление в ЕС поддержала фракция "Гражданский договор", а не поддержала оппозиционная партия "Честь имею". При этом фракция "Армения" в голосовании участие не приняла.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян указывал на наличие расхождений с Россией относительно сближения Еревана и Брюсселя. Он добавлял, что Москва высказывает определенные опасения на этот счет. При этом республика продолжит диалог с Россией, добавлял политик.