Замглавы МИД РФ Панкин: ОДКБ рассмотрит разные сценарии, если Армения не оплатит взнос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если Армения в этом году не внесет свои два платежа в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то участники объединения в таком случае могут рассмотреть разные сценарии. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.

Однако он предположил, что выгонять Армению из ОДКБ никто не будет. Панкин напомнил, что уже были случаи, когда некоторые страны не могли оплатить взнос по техническим, финансовым и иным причинам.

Кроме того, он сообщил, что Армения не заявляла о своем исключении из состава ОДКБ. Замглавы МИД РФ указал на то, что страна не планирует выходить из организации. По его словам, Ереван лишь приостановил свою активность.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснял заморозку активности в ОДКБ тем, что организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с подобной позицией не согласился, добавив, что ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов.

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян также выразил разочарование, связанное с отношением ОДКБ к стране. Как он заявлял, республика так и не получила реальной поддержки.

При этом лидер Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Армения ждет отмашки из США для выхода из ОДКБ. По его словам, "Армения понятно куда идет" и фактически уже вышла из состава организации.

