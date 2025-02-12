Парламент Армении принял проект о процессе вступления в ЕС в I чтении

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Парламент Армении принял в I чтении законопроект о процессе вступления республики в ЕС. Об этом заявил спикер парламента Ален Симонян, передает РИА Новости.

По словам парламентария, вступление поддержали 63 депутата, против проголосовали семь чиновников.

Вместе с тем положительный ответ о процессе дала правящая фракция "Гражданский договор", противоположное мнение выразила оппозиционная сила "Честь имею". В свою очередь, еще одна оппозиционная фракция "Армения" в голосовании участие не приняла.

В начале января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Документ был представлен несколькими прозападными партиями и организациями.

При этом республика не планирует выходить из состава ЕАЭС. Как подчеркнул Симонян, участие в организации дает экономическую выгоду. Но это не мешает государству параллельно сотрудничать с Евросоюзом, добавил он и подчеркнул, что желание вступить в ЕС является волей народа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о невозможности Армении быть членом двух разных организаций.

Отвечая на комментарий официального представителя Кремля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии расхождений с Россией относительно данного вопроса. При этом он упомянул, что у республики тоже есть опасения, касающиеся позиции России, но добавил, что страны продолжают диалог.