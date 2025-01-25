Пашинян заявил, что не собирается проводить внеочередные парламентские выборы

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению, что армянское правительство не планирует организовывать внеочередные парламентские выборы.

"Разговоры о возможности проведения внеочередных выборов были всегда", – отметил он.

В конце апреля 2021 года Пашинян ушел в отставку. Решение было принято в связи с проведением внеочередных парламентских выборов.

Спустя время партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении. После подсчета бюллетеней 100% участков она набрала 53,92% голосов.

В начале августа 2021 года президент Армении Армен Саркисян назначил выдвинутого фракцией "Гражданский договор" Никола Пашиняна премьер-министром страны.

