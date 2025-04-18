Акопян: число российских телеканалов в мультиплексе Армении может сократиться

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В Армении могут сократить количество российских телеканалов в общественном мультиплексе страны. С таким заявлением выступил председатель Комиссии радио и телевидения Армении Тигран Акопян.

В ходе своего выступления в парламенте он отметил, что если бы в Армении в свое время не предоставили РФ частоты в мультиплексе, то в 2023 году в отношениях между странами не было бы напряженности.

"Теперь французская сторона хочет частоты. Я считаю, что присутствие иностранных телекомпаний в нашем общественном мультиплексе должно быть существенно сокращено", – приводит слова Акопяна ТАСС.

При этом Акопян подчеркнул, что он не против российских телеканалов, а против зарубежных телеканалов в этом списке в принципе. В качестве примера он привел то, что французско-немецкий телеканал Arte France ранее представил карту Южного Кавказа без Армении.

"Франция хочет, чтобы Arte France был в нашем общественном мультиплексе. Но представьте, насколько неприятной была бы ситуация и какая напряженность возникла бы в наших межгосударственных отношениях, если бы карта региона была бы представлена без Армении", – заключил он.

Между тем ранее президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о желании страны вступить в Евросоюз (ЕС). Во втором и окончательном чтении закона за его принятие проголосовали 64 депутата парламента. Документ призван отразить желание страны к углублению отношений с объединением.

В свою очередь, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу указал, что в случае вступления в ЕС Армения потеряет много привилегий, так как придется выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).