Армения отказалась от участия в финансировании ОДКБ

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Армения отказалась подписать документ, который предусматривает финансирование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает агентство Sputnik Армения со ссылкой на МИД республики.

В ведомстве указали, что страна уже официально уведомила секретариат организации о воздержании от подписания документа "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании. При этом в министерстве уточнили, что данные о годовом бюджете ОДКБ не подлежат публичному распространению в соответствии с внутренними процедурами организации.

Ранее Армения заморозила свою активность в ОДКБ. Премьер-министр страны Никол Пашинян объяснил это тем, что организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. При этом в Кремле с таким заявлением не согласились и подчеркнули, что ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов.

Армения не планирует пересматривать свою позицию в отношении ОДКБ. Спикер армянского парламента Ален Симонян также опроверг сведения об активизации работы с партнерами из России, которая якобы началась по поручению Пашиняна.