Симонян: Армения не будет пересматривать свою позицию в отношении ОДКБ

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Армения не намерена пересматривать свою позицию в отношении Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

"Что мы должны пересматривать по части ОДКБ? Это ОДКБ должна посмотреть, она существует или нет. И если существует, заявить, где проходит эта граница и что она должна делать, и чего не делала", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем парламентарий опроверг информацию об активизации работы с российскими партнерами, которая якобы началась по поручению премьер-министра республики Никола Пашиняна. Однако Симонян отметил, что напряженность между странами не может продолжаться вечно.

"В наших отношениях была проблема, были вопросы, которые поднимались и будут подниматься. Те оценки, которые звучат со стороны, поменяли вектор, не соответствуют действительности", – пояснил он.

Политик подчеркнул, что Армения решительно отстаивает свою независимость и суверенитет. Более того, Ереван открыто заявляет о своем несогласии в случае, если действия или поведение какой-либо структуры не соответствуют его ожиданиям.

"Мы никогда не говорили, что разрываем отношения с какой-либо страной мира. То же самое касается и России", – сказал он, добавив, что вопросы, поднятые Арменией, по ситуациям, возникшим в период с 2021 по 2024 год, сохраняются, и армянская сторона ждет ответов на них.

Пашинян ранее объяснил заморозку активности в ОДКБ тем, что организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с подобной позицией не согласился, добавив, что ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов.

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян также выразил разочарование, связанное с отношением ОДКБ к стране. Как он заявлял, республика так и не получила реальной поддержки.

При этом лидер Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Армения ждет отмашки из США для выхода из ОДКБ. По его словам, "Армения понятно куда идет" и фактически уже вышла из состава организации.

