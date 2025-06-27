Киркоров назвал обвинения в адрес бизнесмена Карапетяна абсурдными и надуманными

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Филипп Киркоров

Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что обвинения в адрес предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна абсурдные и надуманные.

"Прошу органы исполнительной власти заняться своими обязанностями по улучшению состояния прекрасной страны Армении, а не нападать на священнослужителей и почитаемых персон в Армении", – сказал Киркоров в опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) видео.

Певец подчеркнул, что Карапетян всегда с заботой и любовью относился к Армении, а также вставал на защиту угнетенных на своей исторической Родине.

"<…> лично и финансово поддерживал социально значимые проекты для людей, а не правительств. Никогда не заявлял о намерениях входить в какой-либо политический лагерь", – отметил артист.

Киркоров также обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с напоминанием о заповеди: "Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего".

В доме Карапетяна 17 июня были проведены обыски. Сообщалось, что это произошло на фоне заявлений предпринимателя, который отметил, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики".

Бизнесмен также сообщил, что около 45 человек, вышедшие на его поддержку, были задержаны. Самого Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении, однако он не признает вину.

Суд заключил Карапетяна под стражу на два месяца. Его адвокат Лиана Гаспарян заявила, что сторона защиты будет подавать апелляцию и бороться за законные права бизнесмена.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва при необходимости окажет содействие Карапетяну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также добавил, что в России следят за делом бизнесмена и для страны он российский гражданин.

В конце мая Пашинян и его супруга Анна Акопян опубликовали в соцсетях посты, в которых оскорбили представителей Армянской церкви. При этом, согласно конституции республики, Армянская апостольская церковь имеет особый статус, поэтому государство не может вмешиваться в ее дела.