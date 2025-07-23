Правительство Армении заявило, что уважает решение арбитража по "Электросетям"

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Правительство Армении уважает решение международного стокгольмского арбитража по компании "Электрические сети Армении" бизнесмена Самвела Карапетяна, однако планирует руководствоваться законодательством страны.

"<…> каждый вместе с тем обязан руководствоваться также законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и порядок признания и исполнения арбитражных решений", – говорится в заявлении на сайте правительства.

При этом в кабмине не уточнили, какие законы и международные договора противоречат решению арбитражного суда.

Ранее стало известно, что Карапетян выиграл процесс о национализации компании "Электрические сети Армении". Правительство обязали воздержаться от применения положений недавно принятых законов "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг" к компании, а также от дальнейших шагов по ее изъятию.

О возможности национализации "Электросетей" до этого заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, компании был дан месяц, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный гражданам страны.

В конце мая Пашинян и его супруга Анна Акопян опубликовали в соцсетях посты, которые оскорбили представителей Армянской церкви. В ответ оппозиция раскритиковала премьера, а некоторые общественно-политические деятели призвали отлучить его и Акопян от церкви.

Карапетян, в свою очередь, заявил, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики". Он предупреждал, что если у политиков не получится вмешаться в происходящее, то его представители сделают это "по-своему". После этого в доме бизнесмена были проведены обыски.